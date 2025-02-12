Кроссворд на 12 февраля 2025

2. Чарльз Дарвин был убежденным противником рабства. Личный опыт, полученный во время путешествий по Южной Америке, лишь укрепил его убеждения. Дарвин неоднократно выражал желание положить конец этому явлению. В 1833 году он написал в своих заметках: «Я видел достаточно рабства, чтобы испытать к нему полное отвращение».