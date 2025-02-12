Кроссворд на 12 февраля 2025

Интересные факты о Чарльзе Дарвине, которые вы могли не знать:
1. Первоначально Дарвин изучал медицину в Эдинбургском университете, но бросил учебу из-за личной неприязни к виду крови и нежеланию причинять страдания пациентам. Затем он поступил в Кембриджский университет, где изучал теологию, следуя желанию отца.
2. Чарльз Дарвин был убежденным противником рабства. Личный опыт, полученный во время путешествий по Южной Америке, лишь укрепил его убеждения. Дарвин неоднократно выражал желание положить конец этому явлению. В 1833 году он написал в своих заметках: «Я видел достаточно рабства, чтобы испытать к нему полное отвращение».
3. Миф об обращении Дарвина в религию перед смертью и его отречение от теории эволюции не имеет под собой фактической основы. Дарвин не был ни атеистом, ни религиозным человеком, оставаясь агностиком до конца жизни.
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