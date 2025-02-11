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Прием в нижегородскую «Школу 800» начнется 3 марта

Первые классы будут набирать во все корпуса.

Источник: Аргументы и факты

С 3 марта начнется приемная кампания для будущих первоклассников в «Школе 800» Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в соцсети.

На следующий учебный год будут набирать по 100 детей в корпуса «Верхние Печеры» и «Автозавод», еще 75 примут в корпусе «Сормово». Они будут распределены в классы по 25 человек.

Приемная кампания будет проходить онлайн — через личный кабинет на сайте школы. Создать его и подгрузить анкеты детей можно будет с 3 по 6 марта. А 14 марта можно будет забронировать время для подачи заявления.

Ранее нижегородская «Школа 800» получила статус образовательного центра опережающего развития.

образование