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Иркутская область вышла в лидеры в Сибири по отправке гумпомощи в зону СВО

Жители региона отправляли бойцам теплую одежду, продукты и обереги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области в 2024 отправили в зону СВО более 15 тысяч посылок. Как стало известно КП-Иркутск, Приангарье вышло в лидеры среди регионов Сибири.

На втором месте оказалась Новосибирская область — 14 500 посылок, а чуть ниже Красноярский край — 10 500. Обычно «за ленточку» доставляют продукты, теплую одежду и обувь, письма родных, детские рисунки и обереги.

Отметим, что в преддверии Дня Защитника Отечества школьники и студенты подготовили бойцам небольшой сюрприз — это письма, открытки с поздравлениями и другие памятные подарки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на фасаде школы № 21 в Иркутске установили мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Игорю Новоселову. Мужчина героически погиб во время выполнения боевого задания, дома его ждали жена, пятеро детей и внуки.