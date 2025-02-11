Гравитационные линзы помогут проверить физическую «однородность» Вселенной

Одним из столпов современной астрофизики является так называемый космологический принцип. Он гласит, что одни и те же законы физики должны быть справедливыми для каждой точки Вселенной, благодаря чему она будет выглядеть в один и тот же момент времени из любой точки одинаково вне зависимости от места и направления наблюдения. За последние два десятилетия ученые обнаружили несколько возможных свидетельств анизотропии Вселенной, неодинаковости законов физики в ее разных регионах, что породило большой интерес к проверке этого принципа.