Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске изменили маршрут автобуса № 214

Теперь он будет ходить до «Меги».

Источник: Комсомольская правда

Омский автобус № 214 (ТЦ «Мега — Горячий Ключ) теперь снова будет ходить до “Меги”. Спецрейсы до СНТ “Яблонька” сохранятся, сообщил Telegram-канал “Комнатный урбанист”.

Стоимость проезда в городе составляет 40 рублей. За пределами города за каждый километр в пути будет стоить еще 2 рубля.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области восстановят популярный автобусный маршрут из Екатеринославки. Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области восстановят популярный автобусный маршрут из Екатеринославки.