В Омске изменили маршрут автобуса № 214

Омский автобус № 214 (ТЦ «Мега — Горячий Ключ) теперь снова будет ходить до “Меги”. Спецрейсы до СНТ “Яблонька” сохранятся, сообщил Telegram-канал “Комнатный урбанист”.
Стоимость проезда в городе составляет 40 рублей. За пределами города за каждый километр в пути будет стоить еще 2 рубля.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области восстановят популярный автобусный маршрут из Екатеринославки. Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области восстановят популярный автобусный маршрут из Екатеринославки.