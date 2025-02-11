619 лавиноопасных участков насчитывается в Казахстане

По прогнозам специалистов, в 2025 году лавинная активность в этих регионах может возрастать в период с февраля по апрель, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, сильные снегопады и метелевые условия, что может способствовать увеличению лавинной угрозы.