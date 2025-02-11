«Потеряли миллионы долларов». Предприниматели Польши подадут иск против Сейма из-за закрытия погранпунктов на границе с Беларусью

Польские предприниматели хотят судиться с правительством из-за закрытия погранпунктов на границе с Беларусью, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.
Так, готовятся подать иск против своего государства польские бизнесмены из объединения «Предпринимательский восток». Поляки заявляют, что своими действиями правительство ограничило их свободу предпринимательской деятельности. От Сейма предприниматели намерены потребовать компенсацию упущенной выгоды.
В частности, польские предприниматели подсчитали, что в связи с закрытием пограничных переходов на не совершенных белорусами покупках только польское Подлясье потеряло уже миллионы долларов.
Ранее ГТК сказал об открытии погранпункта «Берестовица» на границе Беларуси с Польшей.
Тем временем МВД Латвии призвало латвийцев не посещать Беларусь из-за риска закрытия границ.