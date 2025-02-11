Минздрав Новосибирской области объяснил нехватку мыла и бумаги в поликлиниках

Жители Новосибирской области часто жалуются на нехватку мыла, туалетной бумаги и посуды в медицинских учреждениях. В Минздраве ответили на этот вопрос и поделились примером.
В Краснозерской центральной районной больнице 24 января после реконструкции открылось взрослое поликлиническое отделение. Однако вскоре пациенты начали жаловаться на отсутствие гигиенических принадлежностей. Врачи и персонал проверяют их наличие несколько раз в день, но предметы быстро исчезают.
— Но медики не могут и не обязаны следить за поведением пациентов. Если вы заметили беспорядок в медицинском учреждении, вы всегда можете обратиться к персоналу, — объяснила пресс-служба ведомства в сообщении.
Минздрав опубликовал видео, на котором женщина в больнице выбирает и забирает саженцы из горшка с растениями. Она внимательно оценила несколько вариантов и унесла домой самые понравившиеся. В ведомстве удивились такому поведению пациентов во взрослой поликлинике.
Жалобы на условия в медучреждениях поступают регулярно. Минздрав призывает пациентов бережно относиться к имуществу больниц и сообщать о недочетах администрации.