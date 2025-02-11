Исследован лигнин березы для производства новых материалов

«Мы изучали лигнины лиственных растений, потому что современная целлюлозно-бумажная промышленность отказывается от хвойной древесины в пользу лиственной. И мы изучали такой лигнин на примере березы. Береза — традиционное сырье для целлюлозно-бумажной промышленности. Лигнины березы более сложные, чем лигнины хвойных растений. Для их переработки, переработки древесины лиственных растений нужны другие подходы. Это первая макро-задача. Вторая макро-задача — это использовать лигнины как сырье для получения других новых продуктов. Чтобы использовать их для получения других новых продуктов, надо точно знать химический состав этих лигнинов», — сказал Кожевников.