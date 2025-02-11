Жильцы дома на Пискунова 40 в Иркутске могут подать заявление на соцвыплату

В Иркутске начали принимать заявления от жителей дома на Пискунова, 40. Их включат в Реестр отдельных категорий людей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на соцвыплаты. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
На сегодняшний день поступило уже 14 заявлений от собственников. Размер выплаты рассчитывается с учетом стоимости квадратного метра — 118 тысяч рублей. Однако есть важное условие — нельзя получить более пяти миллионов.
— Постановлением администрации Иркутска определены критерии, в соответствии с которыми предоставляется такая выплата. На момент внесения изменений право на соцподдержку имели 33 собственника. Им направили уведомления о возможности включения в Реестр. Сейчас специалисты проверяют предоставленные документы. В списке уже шесть человек, — прокомментировали в департаменте жилищной политики.
Напомним, ранее суд признал многоквартирный дом самовольной постройкой. Корреспонденту КП-Иркутск удалось пообщаться с жильцами и разобраться в ситуации.