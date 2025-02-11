Жильцы дома на Пискунова 40 в Иркутске могут подать заявление на соцвыплату

— Постановлением администрации Иркутска определены критерии, в соответствии с которыми предоставляется такая выплата. На момент внесения изменений право на соцподдержку имели 33 собственника. Им направили уведомления о возможности включения в Реестр. Сейчас специалисты проверяют предоставленные документы. В списке уже шесть человек, — прокомментировали в департаменте жилищной политики.