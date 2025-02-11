Генпрокуратура: изображение «Мертвая голова» признано экстремистским в Беларуси

В Беларуси по заявлению прокурора Гомельской области признали экстремистским изображение «Мертвая голова», сообщили телеграм-канал Генеральной прокуратуры.
Органы прокуратуры установили, что частичное изображение черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью «Never lose your smile» (в переводе с английского «Никогда не теряй улыбку». — Ред.) в молодежной среде ассоциируется с эмблемой третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». При этом нахождение в свободном обороте данного графического изображения нивелировало у граждан нетерпимость к нацизму.
В итоге данная информационная продукция была включена Министерством информации в республиканский список экстремистских материалов.
За распространение включенной в экстремистский список информации, ее изготовление, издание, хранение либо перевозку могут привлечь к административной ответственности (ч.2 ст. 19.11 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Тем временем предприниматели Польши подадут иск простив Сейма из-за закрытия погранпунктов на границе с Беларусью: «Потеряли миллионы долларов».