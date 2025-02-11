Генпрокуратура: изображение «Мертвая голова» признано экстремистским в Беларуси

Органы прокуратуры установили, что частичное изображение черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью «Never lose your smile» (в переводе с английского «Никогда не теряй улыбку». — Ред.) в молодежной среде ассоциируется с эмблемой третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». При этом нахождение в свободном обороте данного графического изображения нивелировало у граждан нетерпимость к нацизму.