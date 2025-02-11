Сезонный всплеск ОРВИ и гриппа наблюдается в Ялте

Сезонный всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом наблюдается в Ялте. В связи с этим в четырех школах и пяти детских садах были приняты карантинные меры: закрыты девять классов и семь групп в детских садах.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, если в классе отсутствует более 20% учеников по причине болезни, учебный процесс приостанавливается. Обучение в обычном режиме приостанавливают как минимум на неделю, пока не закончится инкубационный период.
«Дорогие родители, убедительно прошу при первых же признаках заболевания незамедлительно обращаться к врачу. Не подвергайте риску себя, своего ребенка и других детей», — обратился заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский.
Руководителям образовательных учреждений в сезон заболеваемости рекомендовано уделять больше внимания регулярной уборке и проветриванию помещений и, самое главное, не допускать контакта больного ребенка с коллективом. Это единственный способ остановить распространение вируса.