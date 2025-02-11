Власти Красноярского края всерьез занялись развитием четырех городов

«По инициативе Губернатора края Михаила Котюкова администрации четырех опорных городов совместно с Правительством региона сформировали и утвердили планы комплексного социально — экономического развития. Теперь особенно важно быстро и эффективно организовать работу по реализации планов, чтобы среда для жизни в опорных городах как можно скорее начала меняться к лучшему», — сообщила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.