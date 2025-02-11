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Власти Красноярского края всерьез занялись развитием четырех городов

КРАСНОЯРСК, 11 февраля, ФедералПресс. В Красноярском крае опубликовали комплексные планы развития четырех опорных городов. Речь идет об Ачинске, Минусинске, Канске и Лесосибирске, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«По инициативе Губернатора края Михаила Котюкова администрации четырех опорных городов совместно с Правительством региона сформировали и утвердили планы комплексного социально — экономического развития. Теперь особенно важно быстро и эффективно организовать работу по реализации планов, чтобы среда для жизни в опорных городах как можно скорее начала меняться к лучшему», — сообщила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.

К каждому городу разработан свой индивидуальный инвестиционный проект. В бюджете края заложены средства социально-экономическое развитие региона, строительство и ремонт объектов и инфраструктуры. В планах также содержится информация о финансировании и сроках реализации всех мероприятий.

Планируется во всех городах увеличить качество жизни на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Основными факторами, по которым оценивается качество жизни в городах является доступность жилья, снижение числа несанкционированных, благоустройство, улучшение состояния объектов образования, первичной медицинской помощи, спорта и культуры, сети автодорог и общественного транспорта.

Напомним, оленеводам оплатят оформление документов по строительству домов в Красноярском крае.