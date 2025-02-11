Новый номер детского телефона доверия появился в Волгоградской области

Получить ее можно, обратившись по единому номеру 8−800−2000−122 и новому короткому номеру 124.
В течение недели в Волгограде и области будет реализовано сразу несколько проектов, которые направлены на популяризацию детского телефона доверия. Кроме этого, жители узнают о новом коротком номере доверия 124, который доступен с любого мобильного телефона, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Например, в школах и социальных учреждениях проводится всероссийская акция «Минута телефона доверия. Старт 124». А в рамках тематической недели юные жители региона участвуют в разнообразных проектах, конкурсах фотографий и видеороликов, мастер-классах.
Мероприятия по информированию граждан о работе детского телефона доверия проводятся в Волгоградской области каждый год. Соответствующие акции организуют при поддержке аппарата уполномоченного по правам ребенка, комиссии по делам несовершеннолетних, волонтеров и сотрудников службы телефона доверия.
Добавим, что в Волгоградской области ведется системная работа, направленная на повышение информированности граждан о деятельности службы детского телефона доверия, которую учредили при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2020 году специалисты зарегистрировали 10 тыс. обращений от юных жителей, в 2021-м — 10,9 тыс., в 2022-м — 13,3 тыс., в 2023-м — 13,4 тыс., а в 2024 году — 13,5 тыс. Всего на детский телефон доверия поступило свыше 174 тыс. звонков, 86% из них — от детей.