Новый номер детского телефона доверия появился в Волгоградской области

В 2020 году специалисты зарегистрировали 10 тыс. обращений от юных жителей, в 2021-м — 10,9 тыс., в 2022-м — 13,3 тыс., в 2023-м — 13,4 тыс., а в 2024 году — 13,5 тыс. Всего на детский телефон доверия поступило свыше 174 тыс. звонков, 86% из них — от детей.