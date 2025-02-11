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Из-за зимнего марафона в Екатеринбурге перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге 16 февраля закроют несколько улиц из-за забега.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 16 февраля пройдет XVIII зимний марафон имени Виктора Дутова. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии города.

В связи с проведением спортивного мероприятия в городе закроют несколько улиц. Движение транспорту перекроют на несколько часов. Ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00.

— Будет прекращено движение транспорта по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. Также по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета, — рассказали в городско администрации.

В это время изменятся и маршруты общественного транспорта. На закрытых участках установят соответствующие знаки.