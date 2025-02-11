В Башкирии выявили 226 новых случаев заражения ковидом

В Башкирии озвучена недельная статистика, отражающая эпидобстановку, связанную с коронавирусом. Согласно обновленным данным оперштаба, с 3 по 9 февраля в республике зарегистрировали 226 новых случаев заражения ковидом.
За минувшую неделю показатель выздоровления вырос на 197 человек. В то же время 77 жителям Башкирии, у которых был диагностирован ковид, понадобилась помощь в условиях стационара.
За указанный промежуток времени новых смертей от коронавируса отмечено не было.
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