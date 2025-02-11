Как сложилась бы судьба персонажей оскароносного фильма после распада СССР

Это слесарь, конечно, самый там фееричный. Начну с того, что типаж «он же Гоги, он же Жоры» мне хорошо знаком. Сейчас таких меньше, а в 1990-е они еще были. Необразованные балагуры, нахватавшиеся по верхам. В 1960-е это был шукшинский «Срезал»: горе-мужик, норовивший утереть нос интеллигентишкам. В 90-е он уже — искатель духовности, читает в «Ридерс Дайджест» краткий пересказ Кастанеды, а в магазине — корешок Хейзинги Homo Ludens. Во все времена этот типаж жонглирует несколькими расхожими литературными штампами и пробрасывает в разговоре заезженные аллюзии: в советское время — на «старину Хэма», в 1990-е — на Кастанеду и Булгакова. В СССР такой слесарь обязательно следил за внешнеполитическими передовицами советских газет и осуждал нерасторопность ЦК, в перестройку отслеживал дебаты демократической оппозиции. Уверена, что «он же Гога» пошел бы защищать Белый дом, а в романе Сергея Шаргунова «1993» именно Гога мог увести жену главного героя Лену на баррикады в защиту Останкинской телестудии. Там ведь и был такой герой, реально Гога. Слесарь и бард, знающий, как надо. В начале 2010-х, будь он помоложе, Гога слушал бы телеканал «Дождь» (признан Минюстом РФ иностранным агентом), а в конце десятилетия — бесчисленные лекции Екатерины Шульман (признана Минюстом РФ иностранным агентом).