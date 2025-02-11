Нормально ли быть нормисом в современном мире: мнение психолога

«Такие люди часто утрачивают контакт с собой, своими желаниями и потребностями. В результате они не знают, кто они, без окружающих. В жизни это может создать сложности, и как защитная реакция, нормисы предпочитают говорить, что у них все хорошо. Это помогает избежать неприятных эмоций и ситуаций. Стремление не выделяться может быть связано с опасениями осуждения, поэтому нормисы не рискуют и не отстаивают свои интересы», — отметила психолог в беседе с «Газетой.Ru».