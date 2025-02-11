В Омске откроется Молодежный центр Русского географического общества. Первый день работы запланирован на завтра, 12 февраля. Как рассказал в своем Telegram-канале руководитель Омского отделения РГО Иван Кротт, здесь каждый заинтересованный молодой человек сможет проявить себя не только в области географии, но и в знании смежных наук.
Омский центр объединит сразу три молодежных клуба Омска: «Мечту» (при ОмГПУ), «Школу молодого географа» (Омского кадетского корпуса), а также клуб Омского автобронетанкового инженерного института. Так ребята смогут масштабировать свои знания и опыт, и подогреть интерес к собственным исследованиям.
«Миссия центра — вовлечение молодежи в изучение географии, смежных наук, а также в сохранение исторического, культурного и природного наследия России. Здесь можно будет узнать о проектах РГО и участии в них: экспедициях, экскурсиях, летних школах, слётах, фестивалях, квестах и многом другом», — особо подчеркнул Иван Кротт.
В день открытия гостей ожидает насыщенная программа: викторины, сборка спилс-карт, туристические мастер-классы, кинопоказ фильма об Омской области, а также познавательные лекции от омичей, увлеченных туризмом — Анны Статвы, Максима Грачева и Анны Холод. Начало мероприятий в 10 утра в главном корпусе ОмГПУ на набережной Тухачевского, 14.