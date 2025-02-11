В Омске откроется Молодежный центр Русского географического общества. Первый день работы запланирован на завтра, 12 февраля. Как рассказал в своем Telegram-канале руководитель Омского отделения РГО Иван Кротт, здесь каждый заинтересованный молодой человек сможет проявить себя не только в области географии, но и в знании смежных наук.