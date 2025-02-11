Жители Иркутска могут пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ

Жители Иркутска в течение года могут пройти анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, а также на сифилис. Как стало известно КП-Иркутск, тест-мобиль областного центра СПИД будет работать во всех округах города.