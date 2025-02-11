Жители Иркутска могут пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ

Жители Иркутска в течение года могут пройти анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, а также на сифилис. Как стало известно КП-Иркутск, тест-мобиль областного центра СПИД будет работать во всех округах города.
На сегодняшний день в Приангарье живет 32 231 человек с диагнозом ВИЧ. Врачи уделили особое внимание тому, чтобы каждый желающий мог пройти обследование. Благодаря работе тест-мобиля в регионе отмечают устойчивый тренд на снижение новых случаев заболевания.
Напомним, анализы можно сдать каждую среду с 10:00 до 15:30 на парковке перед МУП «Центральный рынок». В эту пятницу, 14 февраля, медики ждут желающих с 15:00 до 20:00 в 130-м квартале. Результаты теста будут готовы уже через 15 минут.