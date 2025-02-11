12 февраля в Ростовской области изменится расписание электричек

Завтра, 12 февраля, в Ростовской области временно отменят две пригородные электрички и скорректируют расписание некоторых других маршрутов. Об этом предупредили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Курсировать в указанную дату не будут поезда сообщением Ростов — Лихая (отправление из Ростова-на-Дону в 7:40), а также поезда Лихая — Ростов (отправление из Лихой в 15:26).
— Изменение связаны с ремонтом путей на станции Миллерово, — пояснили в СКЖД.
Пассажиров просят принять к сведению указанную информацию при планировании поездок.