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12 февраля в Ростовской области изменится расписание электричек

В Ростовской области отменят две электрички, график остальных маршрутов скорректируют.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 12 февраля, в Ростовской области временно отменят две пригородные электрички и скорректируют расписание некоторых других маршрутов. Об этом предупредили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Курсировать в указанную дату не будут поезда сообщением Ростов — Лихая (отправление из Ростова-на-Дону в 7:40), а также поезда Лихая — Ростов (отправление из Лихой в 15:26).

— Изменение связаны с ремонтом путей на станции Миллерово, — пояснили в СКЖД.

Пассажиров просят принять к сведению указанную информацию при планировании поездок.