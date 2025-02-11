Физики научились управлять сверхпроводниковым квантовым компьютером при помощи света

Как отмечают исследователи, сверхпроводящие квантовые компьютеры являются одним из самых перспективных направлений развития подобных вычислительных систем, что связано с долгим временем жизни их кубитов, а также с высокой точностью однокубитных и двухкубитных операций. По числу ячеек памяти эти компьютеры в последние годы начали отставать от конкурентов на базе ионов и холодных атомов, что связано с необходимостью использовать сложные и громоздкие электронные системы чтения и записи информации.