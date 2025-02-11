На улицы Петербурга запустили новинки: двухкабинный трамвай и троллейбус с запасом хода

Первые «Поларисы» вышли на маршрут № 55, рассказал 11 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов. Это современные двухкабинные трамваи, рассчитанные на 288 пассажиров. Для удобства пассажиров у них предусмотрено по пять дверей с каждой стороны. Контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ) на четыре «Полариса» был заключен в 2024 году. Их общая стоимость составила более 700 миллионов рублей.