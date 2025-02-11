На улицы Петербурга запустили новинки: двухкабинный трамвай и троллейбус с запасом хода

Первые «Поларисы» вышли на маршрут № 55, рассказал 11 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов. Это современные двухкабинные трамваи, рассчитанные на 288 пассажиров. Для удобства пассажиров у них предусмотрено по пять дверей с каждой стороны. Контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ) на четыре «Полариса» был заключен в 2024 году. Их общая стоимость составила более 700 миллионов рублей.
Троллейбусы «Синара» отличаются запасом автономного хода до 30 километров. Это позволит выходить на адреса, где нет контактной сети. Контракт на поставку 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом тоже был заключен в 2024 году. Каждый обойдется примерно в 43 миллиона рублей.
В 2025 году в рамках комплексного обновления электротранспорта на линию в Петербурге выйдут еще 92 новых троллейбуса и 61 новый трамвай разных моделей. Как рассказывала «Фонтанка», в комитете по транспорту задумались также над использованием пятисекционных трамваев. Вероятнее всего, такие появятся на популярных маршрутах, вроде № 60 и № 100.