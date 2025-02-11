Челябинскую область ждут Сретенские морозы и пока лишь небольшие снегопады

К Южному Урале продвигается ложбина северного циклона.
В среду существенных осадков не ожидается, но усилится ветер западной четверти, а под влиянием теплого сектора циклона ожидаются туманы.
Из детализированного прогноза следует, что 12 февраля при переменной облачности без существенных осадков, ночью и утром местами вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти: ночью его скорость 2−7 м/с, в северных районах порывы до 12 м/с, днем — 4−9 м/с и 16 м/с соответственно. Температура воздуха предстоящей ночью минус 12−17, на юге и крайнем западе — 16−21, днем в среду минус 1−6.
В четверг и пятницу местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью 13 февраля минус 8−13, днем минус 2−7; ночью 14 февраля минус 11−16, на юге — до 21, днем минус 4−9. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.
Атмосферный фронт северного циклона в ближайшие дни,