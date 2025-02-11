Челябинскую область ждут Сретенские морозы и пока лишь небольшие снегопады

Из детализированного прогноза следует, что 12 февраля при переменной облачности без существенных осадков, ночью и утром местами вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти: ночью его скорость 2−7 м/с, в северных районах порывы до 12 м/с, днем — 4−9 м/с и 16 м/с соответственно. Температура воздуха предстоящей ночью минус 12−17, на юге и крайнем западе — 16−21, днем в среду минус 1−6.