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Челябинскую область ждут Сретенские морозы и пока лишь небольшие снегопады

Челябинскую область ждут Сретенские морозы и пока лишь небольшие снегопады, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 75% 768 мм рт. ст. +3°

К Южному Урале продвигается ложбина северного циклона.

В среду существенных осадков не ожидается, но усилится ветер западной четверти, а под влиянием теплого сектора циклона ожидаются туманы.

Из детализированного прогноза следует, что 12 февраля при переменной облачности без существенных осадков, ночью и утром местами вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти: ночью его скорость 2−7 м/с, в северных районах порывы до 12 м/с, днем — 4−9 м/с и 16 м/с соответственно. Температура воздуха предстоящей ночью минус 12−17, на юге и крайнем западе — 16−21, днем в среду минус 1−6.

В четверг и пятницу местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью 13 февраля минус 8−13, днем минус 2−7; ночью 14 февраля минус 11−16, на юге — до 21, днем минус 4−9. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.

Атмосферный фронт северного циклона в ближайшие дни, 12—14 февраля, обнаружит себя уплотнением слоисто-кучевой облачности, небольшим снегом и некоторым снижением температуры, по крайней мере, говорят в Уральском УГМС, оттепель прекратится. Циклон постепенно завоюет новые территории на Европейской части России, здесь на месте слабеющего обширного антициклона образуется новый циклон, который в воскресенье приблизится к Уралу: 15—17 февраля вероятен снег.