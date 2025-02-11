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Омская администрация планирует присваивать бесхозные автомобили

В Омске администрация разработала проект документа, регламентирующего обращение с бесхозными автомобилями.

Такие заброшенные машины можно часто встретить во дворах и даже вдоль некоторых дорог. Теперь их будут осматривать. Бесхозными машины признают, если у них нет номеров, повреждены стекла, колеса или другие детали.

После того как автомобиль будет обнаружен, администрация округа организует комиссию для его проверки. На сайте мэрии и непосредственно на машине будет размещено объявление о поиске владельца. Если хозяин не объявится в течение 10 дней, транспортное средство перевезут на специальную стоянку. Одновременно с этим чиновники попытаются найти владельца через Госавтоинспекцию.

Если владелец не найдется, машину заберут на стоянку «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». После у владельца будет еще полгода, чтобы забрать автомобиль. Если этого не произойдет, то транспорт оформят в муниципальную собственность.