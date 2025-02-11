Омская администрация планирует присваивать бесхозные автомобили

После того как автомобиль будет обнаружен, администрация округа организует комиссию для его проверки. На сайте мэрии и непосредственно на машине будет размещено объявление о поиске владельца. Если хозяин не объявится в течение 10 дней, транспортное средство перевезут на специальную стоянку. Одновременно с этим чиновники попытаются найти владельца через Госавтоинспекцию.