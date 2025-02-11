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Путин наградил орденом Почета коллектив МДЦ «Артек»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив международного детского центра «Артек» в Республике Крым.

Источник: Пресс-служба Президента России

Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Коллектив награжден за заслуги в области образования, вклад в воспитание, оздоровление детей и в связи со 100-летием со дня создания лагеря.

Ранее сообщалось, что министр просвещения Сергей Кравцов пригласил Владимира Путина на столетний юбилей «Артека» в июне 2025 года.

Напомним, в честь празднования столетия организуют большой концерт в Москве, всероссийские выставки, а также представят обновлённый дизайн формы для воспитанников центра.

Путин Владимир