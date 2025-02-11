Смертельно опасным вирусом заболели 42 волгоградца

Число пациентов, заболевших смертельно опасным вирусом среди жителей Волгоградской области, резко выросло. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе оперативного штаба, лабораторный центр Роспотребнадзора подтвердил 42 новых случая заражения COVID-19. Это незначительное число по сравнению с пиковыми значениями пандемии, однако количество инфицированных за неделю увеличилось почти вдвое.
В начале февраля выздоровели 38 человек. Летальных исходов, связанных с COVID-19, в Волгоградской области не зарегистрировано. Ситуация с коронавирусом в регионе контролируется. Число новых случаев остается низким, что свидетельствует о минимальной активности вируса. Однако жителей призывают соблюдать элементарные меры профилактики: мыть руки, использовать антисептики и при необходимости носить маски в местах скопления людей. В случае появления симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу.