Смертельно опасным вирусом заболели 42 волгоградца

В начале февраля выздоровели 38 человек. Летальных исходов, связанных с COVID-19, в Волгоградской области не зарегистрировано. Ситуация с коронавирусом в регионе контролируется. Число новых случаев остается низким, что свидетельствует о минимальной активности вируса. Однако жителей призывают соблюдать элементарные меры профилактики: мыть руки, использовать антисептики и при необходимости носить маски в местах скопления людей. В случае появления симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу.