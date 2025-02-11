«Минсктранс» предупредил о сбоях в работе информационных табло на остановках

В Минске возможны сбои в работе электронных информационных табло, сообщили в «Минсктрансе».
Сбои в работе информтабло наблюдаются 11 февраля из-за проведения технических работ.
— Сбои также могут возникнуть в работе сервиса «Виртуальное табло» сайта minsktrans.by, — прокомментировали на предприятии.
Кроме того, в «Минсктрансе» сказали, что общественный транспорт ходит 11 февраля с нарушением графика до 20 минут. Задержки общественного транспорта были вызваны скоплением транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской, Могилевской, Московской, Толстого и Немиге.
Еще новое мошенничество под видом заработка в «Белтелеком» появилось в Беларуси.