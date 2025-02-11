«Минсктранс» предупредил о сбоях в работе информационных табло на остановках

Кроме того, в «Минсктрансе» сказали, что общественный транспорт ходит 11 февраля с нарушением графика до 20 минут. Задержки общественного транспорта были вызваны скоплением транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской, Могилевской, Московской, Толстого и Немиге.