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«Минсктранс» предупредил о сбоях в работе информационных табло на остановках

«Минсктранс» сказал о сбоях в работе информационных транспортных табло.

Источник: Комсомольская правда

В Минске возможны сбои в работе электронных информационных табло, сообщили в «Минсктрансе».

Сбои в работе информтабло наблюдаются 11 февраля из-за проведения технических работ.

— Сбои также могут возникнуть в работе сервиса «Виртуальное табло» сайта minsktrans.by, — прокомментировали на предприятии.

Кроме того, в «Минсктрансе» сказали, что общественный транспорт ходит 11 февраля с нарушением графика до 20 минут. Задержки общественного транспорта были вызваны скоплением транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской, Могилевской, Московской, Толстого и Немиге.

Еще новое мошенничество под видом заработка в «Белтелеком» появилось в Беларуси.