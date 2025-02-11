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В Самаре восстановят водоемы в парке «Воронежские озера»

В самарском парке «Воронежские озера» сделают скважины для восстановления водоемов.

Источник: администрация Самары

В 2025 году в Самаре в парке «Воронежские озера» восстановят водоемы. Чтобы вернуть в них воду, сделают скважины. Мэр обсудил с автором проекта парка завершение благоустройства территории в сжатые сроки. Об этом сообщили в городской администрации.

«Работы будут проводиться аккуратно с сопровождением экологической экспертизы. Жители также попросили создать в парке единый комплекс как для активного, так и для спокойного отдыха», — рассказали в пресс-службе.

Предложено сделать больше тропинок, в том числе для занятий скандинавской ходьбой, лыжные трассы, установить современный памп-трек, обустроить уголки отдыха с беседками и детскими площадками. Все эти пожелания должны учесть в завершающем проекте.

Напомним, парк «Воронежские озера» поэтапно благоустраивается с 2022 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ЖКХ