В Самаре восстановят водоемы в парке «Воронежские озера»

В 2025 году в Самаре в парке «Воронежские озера» восстановят водоемы. Чтобы вернуть в них воду, сделают скважины. Мэр обсудил с автором проекта парка завершение благоустройства территории в сжатые сроки. Об этом сообщили в городской администрации.
«Работы будут проводиться аккуратно с сопровождением экологической экспертизы. Жители также попросили создать в парке единый комплекс как для активного, так и для спокойного отдыха», — рассказали в пресс-службе.
Предложено сделать больше тропинок, в том числе для занятий скандинавской ходьбой, лыжные трассы, установить современный памп-трек, обустроить уголки отдыха с беседками и детскими площадками. Все эти пожелания должны учесть в завершающем проекте.
Напомним, парк «Воронежские озера» поэтапно благоустраивается с 2022 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».