В Самаре восстановят водоемы в парке «Воронежские озера»

В 2025 году в Самаре в парке «Воронежские озера» восстановят водоемы. Чтобы вернуть в них воду, сделают скважины. Мэр обсудил с автором проекта парка завершение благоустройства территории в сжатые сроки. Об этом сообщили в городской администрации.