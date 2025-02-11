В Свердловской области больше 17 тысяч школьников сдадут ЕГЭ

В Свердловской области в 2025 году больше 17 тысяч одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.
— В этом году более 17 тысяч одиннадцатиклассников у нас сдают единый государственный экзамен. Уверена, что вы максимально погружены в процесс подготовки. Наша задача — создать для вас комфортные и хорошие условия на ЕГЭ, — сказала и.о министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина.
В этом году экзамены пройдут в три этапа. Досрочный пройдет с 21 марта по 21 апреля. Основной этап намечен с 23 мая по 23 июня. Дополнительный этап состоится с 4 по 23 сентября.
Ранее в Свердловской области подвели итоги Единого государственного экзамена 2024 года. По результатам подсчетов баллов, 217 выпускникам удалось получить сто баллов хотя бы по одному предмету.