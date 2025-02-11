В Свердловской области больше 17 тысяч школьников сдадут ЕГЭ

— В этом году более 17 тысяч одиннадцатиклассников у нас сдают единый государственный экзамен. Уверена, что вы максимально погружены в процесс подготовки. Наша задача — создать для вас комфортные и хорошие условия на ЕГЭ, — сказала и.о министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина.