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В Свердловской области больше 17 тысяч школьников сдадут ЕГЭ

Больше 17 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в 2025 году больше 17 тысяч одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

— В этом году более 17 тысяч одиннадцатиклассников у нас сдают единый государственный экзамен. Уверена, что вы максимально погружены в процесс подготовки. Наша задача — создать для вас комфортные и хорошие условия на ЕГЭ, — сказала и.о министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина.

В этом году экзамены пройдут в три этапа. Досрочный пройдет с 21 марта по 21 апреля. Основной этап намечен с 23 мая по 23 июня. Дополнительный этап состоится с 4 по 23 сентября.

Ранее в Свердловской области подвели итоги Единого государственного экзамена 2024 года. По результатам подсчетов баллов, 217 выпускникам удалось получить сто баллов хотя бы по одному предмету.

образование