Каждый третий ребенок в Башкирии рождается в многодетной семье

В Башкирии каждый третий новорожденный появляется в многодетной семье. Об этом рассказал заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, подводя итоги Года семьи.
По его словам, в 2024-м году был установлен единый правовой статус многодетной семьи. Теперь таковой считается семья, воспитывающая троих детей и более. Эта категория граждан имеет право на получение льгот и пособий, например, бесплатное посещение музеев, выставок и галерей.
Также школьникам из многодетных семей предоставили возможность бесплатного проезда на городском общественном транспорте.
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