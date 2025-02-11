Каждый третий ребенок в Башкирии рождается в многодетной семье

По его словам, в 2024-м году был установлен единый правовой статус многодетной семьи. Теперь таковой считается семья, воспитывающая троих детей и более. Эта категория граждан имеет право на получение льгот и пособий, например, бесплатное посещение музеев, выставок и галерей.