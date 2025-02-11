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Каждый третий ребенок в Башкирии рождается в многодетной семье

В Башкирии семьи с детьми будут поддерживать и дальше.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии каждый третий новорожденный появляется в многодетной семье. Об этом рассказал заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, подводя итоги Года семьи.

По его словам, в 2024-м году был установлен единый правовой статус многодетной семьи. Теперь таковой считается семья, воспитывающая троих детей и более. Эта категория граждан имеет право на получение льгот и пособий, например, бесплатное посещение музеев, выставок и галерей.

Также школьникам из многодетных семей предоставили возможность бесплатного проезда на городском общественном транспорте.

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