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В Омской области кардинально изменилась ситуация с коронавирусом

Во вторник, 11 февраля 2025 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 4,89 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 20 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

В Омской области, по информации федерального оперштаба, ситуация с коронавирусом за неделю изменилась кардинально.

Та, со 2 по 9 февраля 2025 года, в регионе выявлен 31 новый случай коронавируса, количество госпитализаций — 4.

Отметим, что еще пару недель назад федеральный оперштаб заявлял о 45 эпизодах коронавируса в Омской области и 11 госпитализациях.

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