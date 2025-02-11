В Омской области кардинально изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 4,89 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 20 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
В Омской области, по информации федерального оперштаба, ситуация с коронавирусом за неделю изменилась кардинально.
Та, со 2 по 9 февраля 2025 года, в регионе выявлен 31 новый случай коронавируса, количество госпитализаций — 4.
Отметим, что еще пару недель назад федеральный оперштаб заявлял о 45 эпизодах коронавируса в Омской области и 11 госпитализациях.