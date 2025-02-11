В Омской области кардинально изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 4,89 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 20 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.