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В Калининграде искали мигрантов-нарушителей

В Калининграде мигранты-нарушители привлечены к ответственности после рейда полиции.

Источник: KaliningradToday

Иностранные граждане нарушили миграционное законодательство.

Выяснилось, что 39-летняя женщина из Центральной Азии состоит в реестре контролируемых лиц и не покинула РФ. Ей назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Ещё у пятерых иностранных граждан срок законного пребывания истек, но они не покинули РФ. Им назначены штрафы от 40 до 45 тысяч рублей. Один нарушитель помещен в Центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением.

«Мероприятия по предупреждению нарушений миграционного законодательства будут продолжены», — сообщили в УМВД по Калининградской области.