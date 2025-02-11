В Калининграде искали мигрантов-нарушителей

Выяснилось, что 39-летняя женщина из Центральной Азии состоит в реестре контролируемых лиц и не покинула РФ. Ей назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Ещё у пятерых иностранных граждан срок законного пребывания истек, но они не покинули РФ. Им назначены штрафы от 40 до 45 тысяч рублей. Один нарушитель помещен в Центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением.