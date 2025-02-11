Массовая проверка системы оповещения пройдет в Самарской области в марте

В марте в Самарской области пройдет масштабная проверка системы оповещения. В это время по всему региону включат электросирены. Об этом сообщили в Самарской губернской думе во вторник, 11 февраля, на заседании комитета по законодательству.
Депутаты поинтересовались работой системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. В ответ представитель профильного департамента областного правительства объяснил, что в настоящее время проводится ее модернизация.
Если включились сирены, это сигнал «Внимание всем!». В этом случае нужно включить радио или один из 10 федеральных телеканалов и прослушать сообщение о проверке. Паниковать не нужно — это плановая проверка системы. Список защитных сооружений хранится в районных администрациях.