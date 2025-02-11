В Роспотребнадзоре Омской области привели свежую статистику по заболевшим ОРВИ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области рассказали, какими вирусными инфекциями болели омичи в период со 2 по 9 января. В ведомстве отметили, что уровень заболевших находится в границах, не превышающих эпидемический порог.
«За период 03.02 — 09.02.2025 показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области составил 63,8 на 10 тыс. населения, что на 42,2% ниже эпидемического порога заболеваемости», — рассказали в ведомстве.
Омичи болеют традиционными для этого сезона штаммами: гриппом А и В, вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2). При этом, чаще других среди заболевших фиксируются носители вирусов гриппа А.
В ведомстве также отмечают, что несмотря на спад инфекции, стоит использовать медицинские маски в общественных местах, а также регулярно использовать антисептики при посещении мест массового скопления людей.
Ранее мы рассказывали, что ушел из жизни известный сердечно-сосудистый хирург.