В Роспотребнадзоре Омской области привели свежую статистику по заболевшим ОРВИ

Омичи болеют традиционными для этого сезона штаммами: гриппом А и В, вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2). При этом, чаще других среди заболевших фиксируются носители вирусов гриппа А.