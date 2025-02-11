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Жители двух районов Ростова-на-Дону временно остались без отопления

Подачу отопления ограничили на двух улицах Ростова из-за коммунальных аварий.

11 февраля на двух улицах в Ворошиловском и Кировском районах Ростова-на-Дону из-за порывов временно ограничили подачу тепла. Восстановить подключение должны после 20 часов вечера, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Дефекты теплотрассы обнаружили на улице Добровольского и в переулке Университетском. После этого перебой с отоплением коснулись домов на участке Добровольского от бульвара Комарова до улицы Волкова, а также на отрезке Университетского от улицы Варфоломеева до улицы Красноармейской.

Специалисты ООО «Ростовские тепловые сети» уже ведут ремонт.

Добавим, также сегодня ростовчане сообщили о порыве и дымной завесе на 13-й Линии в Ростове-на-Дону.