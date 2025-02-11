Путин наградил двух врачей Челябинской станции переливания крови

Медаль Луки Крымского врач областной станции переливания крови получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Его коллегу Наталию Зубову отметили почётным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» на том же основании.
Михаил Русаков посвятил работе в здравоохранении 27 лет, на станции он трудится с 2015 года. Михаил Николаевич проводит работу по созданию необходимой численности доноров всех групп крови, а также доноров тромбоцитафереза и плазмафереза. Благодаря этому все подразделения станции могут выполнять свои функции без перебоев.
Врач-транфузиолог Наталья Зубова в здравоохранении уже 33 года, из которых 27 — в отделе заготовки крови и её компонентов ЧОСПК. Врачи разных медицинских организаций обращаются к ней за консультациями в области клинической трансфузиологии.
Напомним, ранее директор челябинского акционерного общества «Конар» Валерий Бондаренко удостоился ордена Почёта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.