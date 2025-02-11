Путин наградил двух врачей Челябинской станции переливания крови

Михаил Русаков посвятил работе в здравоохранении 27 лет, на станции он трудится с 2015 года. Михаил Николаевич проводит работу по созданию необходимой численности доноров всех групп крови, а также доноров тромбоцитафереза и плазмафереза. Благодаря этому все подразделения станции могут выполнять свои функции без перебоев.