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Полигон ТКО около Балахны ждет масштабная реконструкция

Мусоросортировочный комплекс в Балахнинском районе ожидает масштабная реконструкция.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Как отметили в ведомстве, границы этого полигона ТКО были сформированы еще в 2014 году.

«Смена класса опасности объекта со 2 на 1 требуется в связи с решением главного санитарного врача РФ об установлении санитарно-защитной зоны предприятия 1000 м, в соответствии с современными нормами СанПиН», — подчеркнули в минэкологии региона.

Там также обратили внимание, что расширение площади полигона при этом не планируется, равно как и повышения класса опасности отходов, поступающих на сортировку. Распространяемую в социальных сетях информацию о завозе на полигон каких-либо видов отходов, помимо тех, что были ранее, в нижегородском министерстве экологи не подтверждают. В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами после реконструкции Балахнинский полигон увеличит мощность обработки отходов с 40 тысяч тонн в год до 100 тысяч тонн в год. Таким образом при сохранении существующих объемов поступления отходов на полигон, реконструкция позволит существенно уменьшить объем отходов, отправляемых на захоронение, и увеличить долю сырья, вовлекаемого во вторичный оборот.

Кроме мусоросортировочного комплекса, на территории построят коммуникации и сети для сбора и обеззараживания отходов. После прохождения очистки, часть очищенных стоков будет использована для увлажнения карт складирования, наполнения противопожарных резервуаров, а также задействована в производственных процессах.

Ранее сообщалось, что нижегородского регоператора осудили за нарушении экологических требований на Богородском полигоне.

ЖКХ