Полигон ТКО около Балахны ждет масштабная реконструкция

Там также обратили внимание, что расширение площади полигона при этом не планируется, равно как и повышения класса опасности отходов, поступающих на сортировку. Распространяемую в социальных сетях информацию о завозе на полигон каких-либо видов отходов, помимо тех, что были ранее, в нижегородском министерстве экологи не подтверждают. В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами после реконструкции Балахнинский полигон увеличит мощность обработки отходов с 40 тысяч тонн в год до 100 тысяч тонн в год. Таким образом при сохранении существующих объемов поступления отходов на полигон, реконструкция позволит существенно уменьшить объем отходов, отправляемых на захоронение, и увеличить долю сырья, вовлекаемого во вторичный оборот.