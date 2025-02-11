Сотрудница мэрии Кызыла заявила, что родители виноваты в изнасилованиях дочерей

«Давай публично разберемся [недоброжелатель], раз на то пошло. Мой руководитель не имеет ко мне претензий. И да, я молодец в работе, вы это прекрасно знаете, поэтому придумали эту историю против меня, не найдя за что реально зацепиться. Он [мэр] знает оригинал моих сторис, о чем я писала и толковала, сочинять не надо. Никто не просил извинений (и за что?!), и я не отказываюсь от своих слов», — написала Тембрель, комментируя слова источника «Подъема» о том, что якобы мэру подали сигнал с требованием попросить журналистку извиниться и больше не комментировать ситуацию.