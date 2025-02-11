Судья Воронежского областного суда, сбитая иномаркой два месяца назад, вышла из комы

Ирина Ливинцова вела громкие дела адвоката Алексея Климова, признанного виновным в организации преступного сообщества, служившего «крышей» для женщин легкого поведения, и экс-ректора ВГТУ Сергея Колодяжного, подозреваемого в махинациях с выплатами и премиями сотрудникам вуза. Могла ли быть связана авария с попытками помешать ее профессиональной деятельности, должно ответить следствие.