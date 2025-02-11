Судья Воронежского областного суда, сбитая иномаркой два месяца назад, вышла из комы

Сбитая «Рено» на переезде в центре Воронежа судья Воронежского областного суда Ирина Ливинцова вышла из комы. В этом состоянии она находилась с момента ДТП, случившегося утром 3 декабря. Судья продолжает лежать в реанимации, ее состояние остается тяжелым.
Напомним, Ирина Ливинцова переходила дорогу возле своего места работы по «зебре» в 7.40 и попала под колеса «Рено-Симбол», которым управлял 24-летний водитель. Женщина получила тяжелые травмы и впала в кому.
Ирина Ливинцова вела громкие дела адвоката Алексея Климова, признанного виновным в организации преступного сообщества, служившего «крышей» для женщин легкого поведения, и экс-ректора ВГТУ Сергея Колодяжного, подозреваемого в махинациях с выплатами и премиями сотрудникам вуза. Могла ли быть связана авария с попытками помешать ее профессиональной деятельности, должно ответить следствие.