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В Омске на 2-й Дачной построят современную новостройку с подземным этажом

Всего в доме будет 8 этажей и 200 квартир.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на архитектурно-градостроительном совете одобрили возведение 8-ми этажного жилого дома на 200 квартир по улице 2-я Дачная. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале. Из 200 квартир подавляющее большинство будут однокомнатными.

Как уточнил мэр Омска Сергей Шелест, в многоэтажке запланированы 193 однокомнатные и 7 двухкомнатных квартир. При этом один этаж будет подземным. Дом будет возводить ООО «Специализированный застройщик Вита на Дачной».

Общая площадь жилых помещений в новостройке составит по проекту 6 525,05 кв. м. Добавим, что в Омске в границах обозначенного микрорайона уже сданы новостройки другого подрядчика — ЗСЖБ № 6. Новый застройщик частично закроет дефицит новостроек в этом микрорайоне Омска.

Ранее мы писали, что в Омске прокуратура требует от властей повторной оценки дома на Королева.