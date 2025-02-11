В Омске на 2-й Дачной построят современную новостройку с подземным этажом

В Омске на архитектурно-градостроительном совете одобрили возведение 8-ми этажного жилого дома на 200 квартир по улице 2-я Дачная. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале. Из 200 квартир подавляющее большинство будут однокомнатными.
Как уточнил мэр Омска Сергей Шелест, в многоэтажке запланированы 193 однокомнатные и 7 двухкомнатных квартир. При этом один этаж будет подземным. Дом будет возводить ООО «Специализированный застройщик Вита на Дачной».
Общая площадь жилых помещений в новостройке составит по проекту 6 525,05 кв. м. Добавим, что в Омске в границах обозначенного микрорайона уже сданы новостройки другого подрядчика — ЗСЖБ № 6. Новый застройщик частично закроет дефицит новостроек в этом микрорайоне Омска.
Ранее мы писали, что в Омске прокуратура требует от властей повторной оценки дома на Королева.