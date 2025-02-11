В Омске на 2-й Дачной построят современную новостройку с подземным этажом

В Омске на архитектурно-градостроительном совете одобрили возведение 8-ми этажного жилого дома на 200 квартир по улице 2-я Дачная. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале. Из 200 квартир подавляющее большинство будут однокомнатными.