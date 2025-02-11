В 2025 году на территории ОЭЗ в Новочеркасске запустят завод металлоконструкций

На территории особой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске к июню 2025 года планируют завершить строительство завода металлоконструкций мощностью в 1 тысячу единиц продукции в месяц. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина сообщает агентство «Интерфакс».
— Приступили к организации новой производственной площадки по выпуску остановочных павильонов, модулей ТКО, консолей и малых архитектурных форм, — уточнил Игорь Сорокин.
По словам чиновника, в проект планируют вложить 300 млн рублей.
Напомним, производство создает девятый по счету резидент ОЭЗ «Ростовская». Добавим, по данным властей, в 2024 году в особой экономической зоне ввели в эксплуатацию пять производственных корпусов общей площадью более 7 тысяч кв. метров.