В 2025 году на территории ОЭЗ в Новочеркасске запустят завод металлоконструкций

На территории особой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске к июню 2025 года планируют завершить строительство завода металлоконструкций мощностью в 1 тысячу единиц продукции в месяц. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина сообщает агентство «Интерфакс».