В Минске милиция на улице задержала мужчину со штыком к карабину Маузера

В Минске правоохранители прямо на улице задержали мужчину со штык-ножом к карабину Маузера. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Так, возле подъезда жилой многоэтажки был задержан минчанин 1979 года рождения. Фигурант хотел отдать незнакомцу предмета, который был внешне похож на штык-нож и имел признаки холодного оружия.
В милиции фигурант рассказал, что нашел штык у себя дома, когда разбирал вещи после смерти родственника. Потом в интернете он опубликовал объявление о его продаже и так нашел покупателя.
Изъятое изделие направили на судебную экспертизу холодного и метательного оружия, которая установила, что предмет — штык, изготовленный заводским способом. Эксперт заключил, что это колюще-режущее холодное оружие, установив также его сходство со штыком, который относится к магазинному карабину системы Маузер образца 1898 — 1935 годов.
За незаконный сбыт холодного оружия минчанина будут судить (ст. 296 Уголовного кодекса Беларуси), ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Между тем пинчанин избил шестиклассника на улице из-за неудавшейся рыбалки.
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