Памятник несовершеннолетним узникам концлагерей установят в Иркутске

К 9 мая в Иркутске появится ещё и познавательный «Маршрут Победы». Он объединит 80 локаций в областном центре, которые так или иначе связаны с Великой Отечественной войной. Это памятники, улицы, аллеи и здания, где располагались военные госпитали.