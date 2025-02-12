Памятник несовершеннолетним узникам концлагерей установят в Иркутске

В Иркутске к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне установят памятник несовершеннолетним узникам концлагерей. По предварительной информации, он появится на площади у мемориала «Вечный огонь» на Нижней набережной. Как сообщалось ранее, над эскизом скульптуры работала группа авторов. Основная идея принадлежит скульптору Илье Ставскому, помогал ему отец, Евгений Ставский.
Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, также к 80-летию Победы в областном центре планируют установить мемориальную доску на доме, где жил участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Иркутска Павел Погодаев. Появится она на доме номер 47 по улице 4-я Советская.
К 9 мая в Иркутске появится ещё и познавательный «Маршрут Победы». Он объединит 80 локаций в областном центре, которые так или иначе связаны с Великой Отечественной войной. Это памятники, улицы, аллеи и здания, где располагались военные госпитали.