Карантин по ОРВИ ввели в трех школах и трех детсадах Нижегородской области

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 11 февраля.
На протяжении недели было обследовано около 18 тысяч человек. Вирусы гриппа составили 57,1% от общего числа циркулирующих патогенов, среди которых преобладают грипп A (H1N1)2009 и вирус гриппа B.
Также выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и микоплазмы. В настоящее время в регионе закрыты три школы и три детских сада, а также частично приостановлено обучение в 218 классах и 114 группах дошкольников. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 176 случаев COVID-19, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Неделей ранее на карантин по ОРВИ были закрыты три садика и одна школа.