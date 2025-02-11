Карантин по ОРВИ ввели в трех школах и трех детсадах Нижегородской области

Также выявлены риновирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и микоплазмы. В настоящее время в регионе закрыты три школы и три детских сада, а также частично приостановлено обучение в 218 классах и 114 группах дошкольников. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 176 случаев COVID-19, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущей неделей.