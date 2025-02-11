Как правильно провести священную Ночь Бараат и что нельзя делать в этот мусульманский праздник

Священная Ночь Бараат для верующих мусульман — время, когда Всевышний определяет судьбу каждого человека на весь следующий год и проявляет особую милость, прощая людям их грехи. Подробнее о значении этого праздника, о том, как его правильно провести и почему Ночь Бараат считается в исламе второй по значимости после Ночи Предопределения, когда пророку был ниспослан Коран, «Газета.Ru» узнала у муфтия Рушана Аббясова.