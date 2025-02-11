Как правильно провести священную Ночь Бараат и что нельзя делать в этот мусульманский праздник

Священная Ночь Бараат для верующих мусульман — время, когда Всевышний определяет судьбу каждого человека на весь следующий год и проявляет особую милость, прощая людям их грехи. Подробнее о значении этого праздника, о том, как его правильно провести и почему Ночь Бараат считается в исламе второй по значимости после Ночи Предопределения, когда пророку был ниспослан Коран, «Газета.Ru» узнала у муфтия Рушана Аббясова.
Какого числа Ночь Бараат в 2025 году?
Ночь Бараат (араб. Ляйлят аль-Бараат) наступает в середине месяца Шаабан — восьмого по исламскому лунному календарю. В 2025 году она приходится на ночь с 13 на 14 февраля.
Почему дата меняется?
Исламский календарь основан на лунных циклах, поэтому даты праздников ежегодно смещаются на 10−11 дней относительно григорианского летоисчисления, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Например, в 2024 году Ночь Бараат отмечалась с 24 на 25 февраля, а в 2026 году будет с 2 на 3 февраля.
Значение Ночи Бараат для мусульман.
Слово «бараат» в арабском языке означает «освобождение», «прощение», «очищение», уточнил Рушан Аббясов.
«Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний проявляет особую милость к своим рабам, прощает грехи и определяет судьбы людей на предстоящий год. В Коране и сунне пророка Мухаммада (мир ему) упоминается, что в ночь Бараат на небесах принимаются решения о жизни, смерти, пропитании и других аспектах судьбы человека», — рассказал муфтий.
Однако, по его словам, это не означает, что все предопределено без возможности изменить свою жизнь. Напротив, мусульмане верят, что искреннее покаяние, молитвы и добрые дела могут повлиять на их будущее.
История Ночи Бараат: от пророка Мухаммеда до наших дней.
Ночь Бараат — один из древнейших духовных обрядов в исламе, корни которого уходят в эпоху пророка Мухаммеда. Ее история сочетает коранические предания, хадисы и многовековые традиции, формирующие уникальное значение этого события.
Истоки в хадисах.
Хадисы в исламе — это предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Согласно им, Ночь Бараат связана с событием, когда пророк Мухаммед провел в молитве почти всю ночь. Его жена Айша, увидев это, спросила о причине.
Пророк ответил: «Это ночь середины Шаабана. В нее Аллах прощает грехи раскаявшихся, но не прощает многобожников и тех, кто сеет вражду».
Этот хадис стал основой для понимания святости ночи. Хотя в Коране прямо не упоминается Бараат, ее значимость подтверждается многочисленными хадисами, которые подчеркивают, что в эту ночь Аллах определяет судьбы людей на год вперед.
Доисламские корни.
До возникновения ислама арабские племена отмечали середину месяца Шаабан как время очищения и обращения к высшим силам. С приходом ислама традиция изменилась: акцент сместился на духовное покаяние и связь с Аллахом. Пророк Мухаммед внедрил древние ритуалы в исламскую практику, придав им новое смысловое наполнение.
Ранние упоминания и развитие традиций.
Первые письменные упоминания о Ночи Бараат встречаются в трудах исламских богословов VII-VIII веков. Например, в сборнике хадисов Шуаб аль-Иман описывается, как пророк Мухаммед выделял эту ночь для усиленных молитв и поста.
~С течением времени сложились ключевые ритуалы:~
Развитие праздника и современное значение.
Изначально Ночь Бараат не сопровождалась массовыми обрядами. В ранние века мусульмане проводили ее в уединении, следуя примеру пророка. Однако к X-XI векам, с ростом влияния суфийских традиций, появились дополнительные ритуалы: коллективные зикры (поминания Аллаха) и посещение могил.
Несмотря на критику со стороны некоторых богословов (например, салафитов, считающих Ночь Бараат нововведением), она остается важной частью исламского календаря. Сегодня Ночь Бараат отмечают в более чем 50 странах, включая Россию, Турцию, Казахстан и многие арабские государства. Это событие стало символом духовного обновления. Ночь напоминает мусульманам о необходимости самоконтроля, прощения и подготовки к Рамадану.
Как сказано в одном из хадисов: «Сердце того, кто оживит Ночь Бараат молитвой, не умрет в день, когда умрут сердца».
Традиции Ночи Бараат: как провести священное время.
Ночь Бараат — это время глубокого духовного очищения, когда мусульмане обращаются к Аллаху с молитвами о прощении грехов и благополучии. Существует несколько традиций, основанных на исламских учениях, обратил внимание Рушан Аббясов.
1. Бодрствование и молитвы. Верующие проводят ночь в бдении, читая Коран, совершая намазы и дуа (личные молитвы). Особое внимание уделяется суре «Ясин», которую рекомендуется прочитать трижды:
* первое чтение — для счастья в этом и загробном мире;
Также читают тасбих-намазы (молитвы раскаяния) и салават (благословения пророку Мухаммеду).
2. Ритуальное омовение (гусль). Перед началом ночи совершают полное омовение тела, символизирующее очищение души. Если это невозможно, допустимо ограничиться малым омовением (тахарат) — мыть лицо от корней волос на лбу до подбородка; мыть руки, включая локти; мыть ноги, включая щиколотки.
3. Пост на следующий день. 15-го Шаабана (после Ночи Бараат) соблюдают однодневный пост. Это подготовка к Рамадану и знак благодарности за милость Аллаха.
4. Помощь нуждающимся. Раздача милостыни (закят) и поддержка бедных считаются важными действиями, усиливающими шансы на прощение.
5. Поминание усопших. Мусульмане молятся за души умерших родственников, прося для них милости и благоденствия в загробной жизни.
Что запрещено в Ночь Бараат: главные табу.
В священную Ночь Бараат существует несколько запретов, о которых должны помнить все верующие мусульмане.
* Сон. Бодрствование — обязательное условие. Однако если по какой-то причине верующие мусульмане не в силах бороться со сном, то уснуть разрешается только в священном месте — в мечети.
* Праздничные застолья. Нельзя устраивать торжества, готовить особые блюда или накрывать столы. Это время для молитв, а не для мирских удовольствий.
* Грехи и запретные действия. Употребление алкоголя, сплетни, ссоры и другие грехи в эту ночь считаются особенно тяжкими, так как их последствия усугубляются и сильно влияют на судьбу верующего.
* Массовые собрания. Коллективные молитвы или религиозные лекции не одобряются. Поклонение в эту священную ночь должно быть индивидуальным и уединенным.
* Пренебрежение обязательными молитвами. Пропущенные намазы (фаджр, зухр и другие) ~следует восполнить до начала Ночи Бараат~.
«Ночь Бараат — это время духовного очищения, покаяния и молитвенного обращения к Творцу с искренними просьбами. В этот период мусульмане стремятся очистить свои сердца, укрепить свою веру и связь с Богом, испрашивая Его о прощении и милости. Это ночь, когда каждому предоставляется возможность начать новый путь, освободивший его от прошлых ошибок и грехов. Верующие встречают ночь Бараат с открытым сердцем и глубоким чувством духовной преданности, стараясь воспользоваться каждым моментом этого благословенного времени», — заключил муфтий Рушан Аббясов.