В Дагестане трое парней спасли тонущих людей в авто

В Дагестане трое молодых парней-спортсменов спасли тонувших в машине девушек. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».
Происшествие случилось под утро в субботу, 8 февраля. Парни в это время находились в квартире и решили открыть окно, чтобы проветрить помещение. И вдруг услышали крики.
Когда они выбежали на улицу, то увидели в канале тонущую машину. В авто находились четыре девушки, которые кричали и звали на помощь. Парни, не раздумывая, бросились на помощь. Они разделись и прыгнули в воду, чтобы достать людей.
После этого девушек передали медикам скорой помощи.