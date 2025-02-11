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В Дагестане трое парней спасли тонущих людей в авто

Машина с четырьмя девушками в Дагестане съехала в канал и начала тонуть.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане трое молодых парней-спортсменов спасли тонувших в машине девушек. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».

Происшествие случилось под утро в субботу, 8 февраля. Парни в это время находились в квартире и решили открыть окно, чтобы проветрить помещение. И вдруг услышали крики.

Когда они выбежали на улицу, то увидели в канале тонущую машину. В авто находились четыре девушки, которые кричали и звали на помощь. Парни, не раздумывая, бросились на помощь. Они разделись и прыгнули в воду, чтобы достать людей.

После этого девушек передали медикам скорой помощи.