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В Бресте тракторист растерял на дороге тюки с соломой и скрылся

ГАИ нашла потерявшего тюки с соломой тракториста в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте с милицией искали тракториста, который по дороге растерял тюки с соломой, пишет газета «Заря».

Инцидент произошел в областном центре на перекресте улиц Ковальская и Мытная. На проезжей части оказались тюки с соломой. Не менее семи огромных тюков упали с прицепа трактора при перевозке и остались лежать на проезжей части.

ГАИ обнаружила видео с тюками в интернете, а вскоре благодаря системе мониторинга установила и личность тракториста-нарушителя.

Водителя сельхозтранспорта привлекут к ответственности за создание опасности на дороги.

А еще в Минске милиция на улице задержала мужчину со штыком к карабину Маузера.

Между тем пинчанин избил шестиклассника на улице из-за неудавшейся рыбалки.