В Бресте тракторист растерял на дороге тюки с соломой и скрылся

В Бресте с милицией искали тракториста, который по дороге растерял тюки с соломой, пишет газета «Заря».
Инцидент произошел в областном центре на перекресте улиц Ковальская и Мытная. На проезжей части оказались тюки с соломой. Не менее семи огромных тюков упали с прицепа трактора при перевозке и остались лежать на проезжей части.
ГАИ обнаружила видео с тюками в интернете, а вскоре благодаря системе мониторинга установила и личность тракториста-нарушителя.
Водителя сельхозтранспорта привлекут к ответственности за создание опасности на дороги.
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Между тем пинчанин избил шестиклассника на улице из-за неудавшейся рыбалки.