В Воронеже отреставрируют историческую Мариинскую гимназию

Воронежские власти планируют масштабную реставрацию здания Мариинской гимназии, расположенного на проспекте Революции, 32, рассказала в управлении по ОКН ВО.
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на разработку соответствующего проекта, который должен быть готов к марту 2026 года.
В рамках проекта будет не только восстановлен исторический облик здания, но и проведена адаптация его под современные нужды. В частности, планируется разместить в здании Центр патриотического воспитания.
Ключевые этапы реализации проекта включают представление проектных предложений по фасаду, крыше и фундаменту на согласование в июле 2025 года, а также начало основных работ осенью того же года.
Финансирование реставрации будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.