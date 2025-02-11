Создана технология синтеза нанокерамики для производства дисплеев

Для этого нужно смешать нитраты индия, галлия и цинка с этиленгликолем и медленно нагреть их до температуры в 180−200 гр. Цельсия, при которой эти вещества вступают в самоподдерживающуюся реакцию горения, и затем обжечь при температуре в 500−900 гр. Цельсия. Размеры кристаллов и другие свойства частиц можно гибко контролировать, меняя температуру обжига, что позволяет адаптировать их для каждого конкретного применения и при этом избежать появления нежелательных примесей и структур.